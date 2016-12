RICOH IMAGING hätte da was für Sie und lädt in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kennenlernen der RICOH THETA ein. Auf der THETA Roadshow werden Sie sehen, warum die RICOH THETA nicht nur fotobegeisterte Menschen in ihren Bann zieht.

Die RICOH THETA bietet eine völlig neue Art der Aufnahmetechnik für Fotos und Videos. Das ist mehr als nur Fotografie, Videografie oder 360-Grad-Panorama – es sind Vollsphärenaufnahmen und die muss man live erleben. Und wer sie live erlebt hat, kommt aus dem Schwärmen über den völlig neuen Bildeindruck nicht mehr raus. Dazu lädt RICOH IMAGING auf der THETA Roadshow ein.

Mit der RICOH THETA ist es nicht mehr der Fotograf, der einen Rahmen für das Motiv setzt, sondern der Betrachter entscheidet, was er sehen will. Die Aufnahmen können ganz einfach mit Freunden oder der ganzen Welt geteilt und mit Smartphones, Tablets, Virtual-Reality-Brillen und seit kurzem sogar auf der PlayStation®4 von Sony betrachtet werden. Je nachdem, wie man sich dreht oder wendet, bewegt man sich direkt in der Aufnahme. Einfach nur Foto- und Videoaufnahmen waren gestern, der Vollsphärenaufnahme gehört die Zukunft.

Die freie Wahl des Bildausschnitts und ungewöhnliche Optionen der effektvollen Bildbearbeitung, wie das Format „Little Planet“, machen die Vollsphärenaufnahme zu einem völlig neuen visuellen Erlebnis. Ein guter Grund sich die RICOH THETA Modelle S und SC bei dem örtlichen Händler einmal genauer anzuschauen. Die Promotion-Teams von RICOH IMAGING freuen sich darauf, die RICOH THETA und ihre Möglichkeiten im Rahmen der THETA Roadshow bei ausgewählten Vertriebspartnern zu präsentieren. In einigen Städten zeigen zusätzliche Teams die Möglichkeiten der RICOH THETA auf den Einkaufsstraßen in nächster Nähe zu den Vertriebspartnern.

Die aktuelle THETA Roadshow wird zusätzlich vom Gewinnspiel #MyThetaMoment auf den Social-Media-Kanälen von RICOH THETA begleitet. Dafür können während der THETA Roadshow beeindruckende THETA Bilder mit den Promotion-Teams aufgenommen werden. Diese Bilder können anschließend auf dem Facebook-Kanal @RicohThetaDach mit dem Hashtag #MyThetaMoment und #LifeIs360 geteilt werden, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Aber auch wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit zu gewinnen. Hierzu einfach auf Instagram ein THETA Foto mit den Hashtags #MyThetaMoment und #LifeIs360 posten. Teilen Sie so Ihren individuellen THETA Moment und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei Hotelgutscheinen im Gesamtwert von 600 Euro. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen per Zufallsprinzip ermittelt.

Facebook: www.facebook.com/RicohThetaDach

Instagram: www.instagram.com/ricohthetadach

Twitter: www.twitter.com/RicohThetaDach

Die Aktion endet am 15. Januar 2017.

RICOH THETA 360-Grad-Aufnahmen jetzt auf Sony PlayStation® 4 erleben

RICOH IMAGING freut sich bekannt zu geben, dass ab sofort auch eine direkte Anbindung der RICOH THETA S und RICOH THETA SC an die PlayStation®4 (PS4®) von Sony Interactive Entertainment möglich ist. Auf diese Weise können die 360-Grad-Aufnahmen einfach und problemlos auf der PlayStation®VR dargestellt werden.

Der aktuellste PS4® Media-Player unterstützt jetzt die Wiedergabe von Bildern der RICOH THETA S und RICOH THETA SC. Wenn die THETA mit einer PS4® verbunden ist, können so die Vollsphärenaufnahmen mit der PlayStation®VR wiedergegeben werden, ohne dass wie bisher ein Computer benötigt wird und die Bilder bearbeitet werden müssen. Ausführliche Informationen über die Vorgehensweise bei der Verbindung der THETA mit einer PS4® gibt es auf der THETA Webseite theta360.com.