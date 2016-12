Die Zukunft der Bildbearbeitung – höchste Geschwindigkeit und Leistungsstärke

Phase One hat heute mit der Veröffentlichung von Capture One Pro 10 einen Versionswechsel der weltweit führenden Raw-Konvertierungs- und Bildverarbeitungssoftware vollzogen. Capture One Pro ist auf den Workflow professioneller und ambitionierter Fotografen ausgerichtet und für die Wiedergabe feinster Farbnuancen und Bilddetails von mehr als 400 Digitalkameramodellen bekannt. Basierend auf dem Kundenfeedback wird bei Capture One Pro 10 jetzt das Nutzererlebnis voll und ganz in den Mittelpunkt gestellt – Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Software-Optimierungen und neue Funktionen ermöglichen eine absolut schnelle, zuverlässige und leistungsstarke Performance.

Was ist neu an Capture One Pro 10:

Verbesserte Benutzererfahrung. Beschleunigtes Browsen, Zoomen und Verschieben sowie einfaches Umschalten zwischen Bildern sogar in der 100 %-Ansicht. Außerdem bietet eine neue Standardarbeitsumgebung eine intuitivere Erfahrung für alle neuen Benutzer sowie Beispiele für die ersten Schritte.

Größere Kontrolle durch ein dreistufiges Bildschärfungsverfahren:

Eine neue Objektiv-Werkzeugoption korrigiert durch Diffraktion verloren gegangene Schärfe;

Benutzerdefinierte kreative Schärfung (durch Nutzung eines neuen Schiebereglers zur Halo-Unterdrückung sowie eines neuen Blending-Algorithmus) gibt dem Fotografen die Möglichkeit, das gesamte Bild oder nur verschiedene Elemente darin zu schärfen;

Benutzerdefinierte Schärfung bei der Ausgabe im Verarbeitungsvorgaben-Werkzeug. Durch Schärfung beim Drucken können Nutzer auch die Entfernung angeben, aus der das fertige Ausgabebild betrachtet werden soll.

On-Screen-Proofing. Ein erweiterter Bewertungsmodus sorgt für mehr Klarheit bei der Raw-Konvertierung. Im Bildansichtsfenster können Nutzer jetzt die endgültige Größe, Auflösung, Farbe, Komprimierungsartefakte sowie die Schärfung von Bildern simulieren. Dies ist besonders bei Live-Bewertungen von Dateien nützlich – vor allem bei kleinen Dateien zur Erstellung von Web-Galerien sowie bei der Optimierung der Bildkompressionsqualität.

Die Zukunft der Bildverarbeitung hat begonnen: Inspiriert von Video-Grading-Verfahren, können Nutzer jetzt auf Capture One Pro direkt über ein Tangent-Panel zugreifen. Das vollintegrierte Bedienfeld stellt eine ganz neue Schnittstelle der Bildverarbeitung dar – für Farbvertiefung und Bildkorrektur – und ermöglicht mehrere schnelle Eingabebefehle gleichzeitig und äußerst intuitives Arbeiten.

Ein Kamerafokus-Werkzeugmodul beim kabelgebundenen Fotografieren, dem sogenannten Tethering – besonders nützlich für Fotoprojekte mit Produkt-, Stillleben-, Makro- und Kulturerbe-Aufnahmen.

Eine vollständige Liste aller neu unterstützten Kameramodelle und Objektive finden Sie in den Release Notes im Abschnitt Dokumentation unter: www.phaseone.com/download

Verfügbarkeit und Preis

Capture One Pro 10 für Mac und Windows ist jetzt online unter www.phaseone.com/store und von autorisierten Phase One-Partnern über www.phaseone.com/partners weltweit erhältlich. Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist verfügbar unter www.phaseone.com/download

Besitzer von Capture One Pro 8 und 9 können für 99 USD oder 99 EUR upgraden. Kunden, die Capture One Pro 9 nach dem 1. November 2016 erworben haben, bietet Phase One eine Übergangsfrist für ein kostenloses Upgrade an. Zugelassene Kunden können ihr Upgrade heute über www.phaseone.com/download herunterladen und ihre Lizenzschlüssel wiederverwenden.