Die ZEISS VR ONE Plus verwandelt 360°-Bilder und Videos in gefühlte Realität

Der nahende Winter bekommt neue Perspektiven: Ob Skipiste oder Hüttenzauber, mit Bildern im 360-Grad-Format wird der Urlaub auch nach der Heimreise wieder real. „Wer Erinnerungsfotos als 360-Grad-Panoramen aufnimmt, kann jederzeit wieder in das Erlebte eintauchen, oder seine Freunde und Familie teilhaben lassen“, sagt Franz Troppenhagen, Produktmanager bei ZEISS. Mit einer 360-Grad-Kamera oder der passenden App auf dem Smartphone (zum Beispiel Google Streetview) können die Rundum-Bilder aufgenommen werden. Anschließend einfach das Smartphone in die ZEISS VR ONE Plus einschieben und das Erlebte wird wieder wach. Jede Dreh- und Kopfbewegung wird mit dem VR-Headset sofort in ein Betrachtungserlebnis zum Eintauchen umgewandelt. Die hochwertige Linsenoptik der ZEISS VR ONE Plus und die dazu erhältlichen Apps machen aus dem Urlaub ein Erlebnis in der Virtual Reality (VR). Untypische Perspektiven sind dabei inklusive: Wo immer eine 360-Grad-Aufnahme gemacht wird, überall kann eine VR-Erlebniswelt entstehen – auch auf einem Berggipfel.

Multikompatibel durch Universal-Halterung

Die ZEISS VR ONE Plus bietet einen Einschub, der mit nahezu allen aktuellen Smartphone-Modellen kompatibel ist. Auch die neuesten Modelle wie das iPhone 7 und 7 Plus können mit der universal-Halterung der ZEISS VR ONE Plus verwendet werden. Die Sensoren des Smartphones wandeln jede Bewegung des Headset-Trägers in einen Perspektivenwechsel im 360-Grad-Panorama um. „Jeder Betrachter kann auf seine ganz eigene Entdeckertour gehen und Details ansehen, die in normalen Bildern nie auffallen würden“, so Franz Troppenhagen von ZEISS.

Nicht nur Bilder, auch 360-Grad-Videos

Aber nicht nur Fotos, sondern auch 360-Grad-Videos sind möglich. Bereits jetzt sind Einsteigerkameras auf dem Markt, die ein 360-Grad-Videoerlebnis erzeugen können. Nutzer können sich in der Video-Szenerie umschauen – intensiver kann ein optisches Erlebnis kaum sein. Eine Vielzahl an 360-Grad-Videos findet man mittlerweile auf Youtube. Wer also pünktlich zu Weihnachten mit Familie und Freunden in Urlaubspanoramen tauchen möchte, sollte die ZEISS VR ONE Plus rechtzeitig auf den Wunschzettel schreiben.

Mehr Information zur ZEISS VR ONE Plus finden Sie unter http://zeissvrone.tumblr.com/