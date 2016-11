Neues für Altes vom 14. November bis zum 31. Dezember 2016



Bare Münze für alte Geräte:

Vom 14. November bis einschließlich 31. Dezember 2016 nimmt Hensel alte Kompaktblitze – egal von welchem Hersteller - beim Kauf eines neuen Hensel Blitzes in Zahlung.

Bei Kauf eines neuen Hensel Integra Plus Kompaktblitzes erhalten Interessierte für ein altes Gerät 119,00 € inkl. MwSt.* (100,00 € netto) Nachlass, beim Kauf eines neuen Hensel Expert D Kompaktblitzes sogar 148,75 € inkl. MwSt.* (125,- € netto). Auch, wenn die jeweiligen Altgeräte nicht mehr einwandfrei funktionieren.



Besitzer/innen von historischen Blitzgeneratoren können sich in dieser Zeit ebenfalls an Hensel wenden, die Vertriebsmitarbeiter erstellen diesen dann ein individuelles Angebot.

Weitere Infos, Ansprechpartner und mehr finden Interessierte unter http://hensel.eu/trade-in-2016

*Pro Neugerät wird max. ein Blitzgerät in Zahlung genommen. Das Angebot gilt in Deutschland und Österreich und kann nicht mit anderen Angeboten und Konditionen kombiniert werden.