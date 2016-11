Premium-Taschenmanufaktur Oberwerth ergänzt Produktportfolio durch eine neue, sportlich-elegante Vollleder Kamera-Herrentasche. Zu 100% handgefertigt in Deutschland. Aus Liebe zur Fotografie.





Koblenz, 3. November 2016 - Mit der Kameratasche /Messenger Bag „William“ erweitert die Premium-Manufaktur Oberwerth ihr Produktsortiment um eine lässig-leichte Herrentasche für den modebewussten Mann von heute. Die Vollledertasche „William“ wird aus vollnarbigem, gewalktem Rindleder eines deutschen Herstellers zu 100% in Deutschland handgefertigt. Somit ist Oberwerth stolz verkünden zu können, jegliche Materialien ausschließlich aus Deutschland zu beziehen.

Ob beruflich oder privat – William ist eine Bereicherung für jeden Anlass

Die vollnarbige Struktur des Rindleders verleiht William eine angenehm weiche Haptik und macht die Tasche zu einem leichten und lässigen Begleiter für jeden Tag. Wie nahezu alle Taschen aus dem Hause Oberwerth, verfügt auch William über einen herausnehmbaren Kameraeinsatz. Dadurch lässt sich die Tasche in wenigen Handgriffen von einer Kamera- in eine sportlich-elegante und zugleich lässige Businesstasche umfunktionieren. Im Innenfach findet sich problemlos Platz für einen 13“ großen Laptop. Geräumige Fächer an Front und Rückseite bieten zusätzlichen Stauraum für Tablet , Smartphone, Dokumente oder kleinteilige Kameraausrüstung.

Im Design wurde besonderer Wert darauf gelegt, Eleganz und Lässigkeit zu vereinen. William ist komplett aus vollnarbigem, gewalktem Rindleder gefertigt, welches ihm eine samtweiche Haptik und eine hochwertige Optik verleiht und damit jedes Outfit auf eine legere und dezente Art bereichert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Oberwerth William ist zu einem Preis von 599€ inkl. MwSt. (UVP) im ausgewählten Fotofachhandel oder direkt auf Die Oberwerth William ist zu einem Preis von 599€ inkl. MwSt. (UVP) im ausgewählten Fotofachhandel oder direkt auf www.oberwerth.de in Rindleder dunkelbraun sowie Rindleder schwarz erhältlich und sofort verfügbar.

Die neue Oberwerth William ist zu 100% in Deutschland designed und handgefertigt. Aus Liebe zur Fotografie.