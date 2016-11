Hensel präsentiert:

Perfekte Full-3D & 360° Objekt- und Peoplefotografie – Die Studiotour mit Hensel, Canon, XY Imager & datacolor



Wir haben Ihnen das Beste zu bieten und laden Sie ganz herzlich ein, mit dabei zu sein!

Der Eintritt ist frei.

Objektfotos in Rundum-Ansicht bieten viele Vorteile: In Webshops erleben Kunden die Produkte so nah wie nie zuvor und beschäftigen sich zugleich spielerisch mit dem Produkt.

Zur Dokumentation eignen sich 360°- und 3D-Aufnahmen ebenfalls hervorragend, kein Detail des Foto-Objekts wird ausgelassen und alle Ansichten sind am Ende praktisch in einem Bild vereint.

Nutzen Sie Ihre Chance auf Expertentipps direkt vom Hersteller – besuchen Sie uns auf der Studiotour! Es erwarten Sie exklusive Angebote und eine kleine Überraschung als Dankeschön für Ihren Besuch.





Gleich kostenlos und unverbindlich anmelden und dabei sein: http://hensel.eu/3d-360-studiotour



Für Sie vor Ort:

Hensel

Probieren Sie die brandneue WiFi Remote App aus, spüren Sie den Nervenkitzel, wenn „Cito 500“, das schnellste Kompaktblitzgerät der Welt, mit 40 Blitzen in der Sekunde loslegt, oder werfen Sie einen Blick in die Zukunft mit dem Projekt 2017, „Foris“. Dazu erwarten Sie unwiderstehliche, exklusive Sonderkonditionen!

Canon

Schauen Sie sich die neue Canon 5D Mark IV an und nutzen Sie die Gelegenheit, in Ruhe einen Blick durch den Sucher und auf das große Canon-EOS-System zu werfen. Denn die neue EOS 5D Mark IV ist nicht nur eine Kamera, sondern auch ein wichtiger Baustein im Canon EOS System. Das System bietet Tools und Lösungen für alle möglichen Aufgabenstellungen und liefert den Beweis für Leistung, Effizienz und Investitionssicherheit auf höchstem Niveau.



XY Imager

360°-Drehtellerfotografie und 3D-Roboteram - live in Aktion! Überzeugen Sie sich davon, wie kinderleicht 3D- und 360°-Fotografie sein kann. Diese Systeme erschließen Ihnen völlig neue Anwendungsbereiche und die sehr günstigen Leasingkonditionen erleichtern den Einstieg. Die Fachleute von XY Imager geben Ihnen gerne Auskunft über den gesamten Workflow!

datacolor

„Zeig‘ der Welt Deine wahren Farben“. Professioneller Farbworkflow mit Datacolor! Von der Aufnahme bis zur Wiedergabe, Datacolor bietet mit SPYDER5, SPYDER5 Studio, SPYDER Capture Pro und SpyderCHECKR24 DIE Tools, wenn es um professionelle Kalibrierung und Profilierung in der Fotografie geht. Überzeugen Sie sich selbst!

Am 16.11. in Düsseldorf freut sich noch ein weiterer Partner auf Sie:







BenQ

BenQ Color-Management-Displays bieten Ihnen eine hohe Farbverbindlichkeit durch eine präzise Bild- und Farbwiedergabe. Dank kalibrierter Hardware, einem innovativen Farbmanagement und umfangreichen Profi-Features lässt sich der gesamte Arbeitsprozess effizient gestalten.



Termine:

14.11.2016 - Frankfurt am Main (Dreieich)

Studio JK Jan Kocovski

www.123mietstudio.de

16.11. 2016 - Düsseldorf

Studio Visual Pursuit

www.visualpursuit.de

18.11. 2016 – Hamburg

PROBIS im Stadtteil Bahrenfeld

www.probis.de/kontakt

06.12.2016 – München

Hensel Mietstudio München

hensel.eu/mietstudio-muenchen

08.12. 2016 – Leipzig

Freiraum West

freiraum-west.de

09.12. 2016 - Berlin

Studioberlin

www.studioberlin.eu/de



Beginn: jeweils 13 Uhr - Ende: ca. 20 Uhr