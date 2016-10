Das von professionellen Fotografen bevorzugte Nikon-Telezoomobjektiv für das FX-Format ist jetzt schneller, leichter und flexibler als je zuvor. Mit dem auf Spitzenleistung ausgelegten neuen AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR sind Fotografen, die mit den schnellen Spiegelreflexkameras von Nikon arbeiten, immer einen Schritt voraus.

Sport, Action, Nachrichten, Reportagen: Die Neuauflage dieses renommierten NIKKOR-Objektivs wartet mit vielen Verbesserungen auf, die einen echten Unterschied machen und im praktischen Einsatz unverzichtbar sind. Verbesserte AF-Nachführung und Belichtungssteuerung sowie der VR SPORT-Modus sorgen für herausragende Serienaufnahmen. Das Objektiv bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine verbesserte Wiedergabequalität bis in die Bildecken und reduzierte Vignettierung. Es beeindruckt mit einer neuen Naheinstellgrenze von 1,1 m, der maximale Abbildungsmaßstab wurde von 1:9,1 auf 1:4,8 erhöht. Konfigurierbare Tasten am Tubus und Zoom- und Fokussierringe in umgedrehter Position erlauben eine bessere Handhabung und bessere Balance. Dank der neuen Magnesiumlegierung des Tubus und der HRI- und Fluoritlinsen ist das Objektiv leichter als je zuvor, aber dennoch so robust wie bisher.

Dirk Jasper, Product Marketing Manager, Nikon Europe, erklärt: „Das neue NIKKOR 70–200mm 1:2,8E hat in Bezug auf Bildqualität und die reaktionsschnelle Telefotografie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der SPORT VR und die von den aktuellen Nikon-Objektiven mit Brennweiten von 400 mm, 500 mm und 600 mm übernommene Ergonomie bieten einen unschätzbaren Vorteil für Fotografen, die mit einer professionellen Spiegelreflexkamera wie der D5 rasante Action fotografieren, bei der sie blitzschnell reagieren müssen.“

Verbesserter Bildstabilisator (VR) und Präzision

Die neueste VR-Generation von Nikon ermöglicht Belichtungszeiten, die bis zu 4 Belichtungsstufen länger sind als ohne VR, und der Bildstabilisator wird sofort aktiviert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Der VR-Modus »Sport« sorgt bei der Verfolgung außergewöhnlich schneller Action für ein viel ruhigeres Sucherbild. Dank verbesserter AF-Nachverfolgung können Fotografen bei Entfernungsveränderung schneller und präziser reagieren. Ein elektromagnetischer Blendenmechanismus sorgt für eine außergewöhnlich zuverlässige Belichtungssteuerung – selbst bei einer schnellen Aufnahmeserie.

Herausragende Abbildungsleistung: optische Präzision bis an den Bildrand

Ein brandneuer optischer Aufbau ermöglicht die außergewöhnlich hohe Bildqualität von Rand zu Rand. Zu dem neuen optischen Design gehören sechs ED-Glas-Linsen, eine Fluoritlinse und eine HRI (High Refractive Index)-Linse. Die Nanokristallvergütung verringert Geisterbilder und Streulicht und sorgt so für klarere Bilder. Farbsäume, Farbfehler und Verzeichnung werden im gesamten Zoombereich wirksam eingeschränkt.

Das AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR ist voraussichtlich ab Mitte November 2016 erhältlich.