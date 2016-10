Optische Spitzenleistung: 85mm-F1,4-Objektiv, das die hohen Standards der Art-Produktlinie mehr als erfüllt.

Portraitfotografen verlangen ein attraktives Bokeh, das nur Objektive mit großem Blendendurchmesser bieten, ebenso wie eine überragende Auflösung. Da das SIGMA 85mm F1.4 DG HSM | Art die hohen Standards der Art-Produktlinie repräsentiert, erfüllt es beide Anforderungen auf höchstem Niveau. Das überaus präzise Bokeh ermöglicht es, beispielsweise auf die Pupille des Models zu fokussieren und gleichzeitig bereits die Wimpern verschwimmen zu lassen. Zu diesem eindrucksvollen Bokeh kommt noch hinzu, dass der Fokusbereich extrem hochaufgelöst ist. Im SIGMA 85mm F1.4 DG HSM | Art sind 14 Linsenelemente in 12 Gruppen verbaut – eine bemerkenswerte Struktur, die die ultrahohe Auflösung des Objektivs herbeiführt. Daher ist dieses Objektiv eine exzellente Wahl für Vollformat-DSLRs mit einer Auflösung von 50 Megapixeln und mehr.

Ein Design, das optische Leistung priorisiert – ohne Kompromisse

Herausragendes Auflösungsvermögen und minimierte chromatische Aberration tragen dazu bei, dass das 85mm F1,4 DG HSM | Art das ultimative Objektiv für Portraits ist. Um ein 85mm-F1,4-Objektiv zu kreieren, das solche Spitzenleistungen erbringt, nutzte SIGMA seine neuesten Innovationen bei Design und Materialien. Das Ergebnis ist das ultimative Objektiv für Portraits. Dieses Objektiv reduziert chromatische Aberrationen auf ein absolutes Minimum und bietet dadurch eine Leistung, die über alles Bekannte hinausgeht, einschließlich verblüffender Auflösung und einem traumhaften Bokeh.

Bildqualität – perfekt für hochauflösende Digitalkameras

Inzwischen gibt es Vollformat-DSLRs im ultrahohen Megapixelbereich mit einer Auflösung von 50 oder mehr Megapixeln und nichts bringt das Leistungspotenzial dieser Kameras besser zum Vorschein als die Leistung des Objektivs. Im SIGMA 85mm F1.4 DG HSM | Art sind zwei Elemente aus SLD-Glas (Special Low Dispersion) verbaut sowie ein Element mit anomaler Teildispersion und hohem Brechungsindex. Diese Eigenschaften tragen zu einem klaren Bild über die gesamte Bildebene bei. Darüber hinaus minimiert der optische Aufbau sagittale Koma und ermöglicht so eine überragende Bildqualität ohne jegliche Schlierenbildung – selbst bei weit geöffneter Blende.

SIGMAs fünftes F1,4-Objektiv für Vollformat-Sensoren

Unter den neuen Produktlinien ist dies SIGMAs fünftes F1,4-Objektiv für Kameras mit Vollformat-Sensoren. SIGMA ist der einzige Objektivhersteller, dessen Produktlinie Brennweiten von 20mm bis 85mm mit einer Lichtstärke von F1,4 abdeckt. In dem neuen Objektiv zeigt sich SIGMAs Erfahrung mit diesen Spezifikationen und der Anspruch, stets nur das Beste zu bieten.

Ein wundervolles Bokeh, das nur ein Objektiv mit großer Blende bieten kann

SLD-Glaselemente (Special Low Dispersion) und eine optimierte Leistungsverteilung helfen, Farblängsfehler zu minimieren. In den Bereichen vor und hinter dem Fokuspunkt liefert das optische System ein attraktives und natürliches Bokeh, mit einem absolut sanften Schärfeverlauf, nahezu ohne Schlierenbildung.

Ein vollkommen neues Objektiv, das SIGMAs neueste Designtechnologien geschickt einzusetzen weiß

Der neu konzipierte HSM (Hyper-Sonic-Motor) liefert eine 1,3-mal so hohe Drehzahl wie die seines Vorgängers. Selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten bietet er eine außergewöhnlich stabile Leistung und der verbesserte AF-Algorithmus trägt zu einem schnellen Autofokus bei. Darüber hinaus kann man am Objektiv dank der Manual-Override-Funktion durch Drehen am Fokusring sogar im Schärfenachführungs-AF-Modus zum manuellen Fokus gelangen. So wird der perfekte Fokuspunkt schnell gefunden, ohne dass man erst den Fokusschalter betätigen muss.