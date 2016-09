Nikon kündigt heute offiziell die neue KeyMission-Serie mit drei Modellen an. Mit den neuen Action- und Wearable-Kameras können Nutzer ihre Missionen und Abenteuer auf neue Art festhalten und mit anderen teilen – von alltäglichen Erlebnissen bis hin zu Extremsituationen. Bereits Anfang 2016 kündigte Nikon die erste Kamera dieser Serie an, die KeyMission 360 – eine robuste Action-Kamera, mit der sich echte 360°-Videos in 4K UHD aufzeichnen lassen. Neben weiteren Details zur KeyMission 360 enthüllt Nikon heute zwei weitere Action-Kameras der KeyMission-Produktlinie: Die KeyMission 170 und die KeyMission 80.

Die stoßfeste und bis 10m wasserdichte KeyMission 170 nimmt dynamische 170°-Weitwinkelvideos in 4K UHD sowie Fotos auf. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche und einfachen Bedienelementen gelingen selbst Action-Kamera-Neulingen packende Videos ihrer Erlebnisse und persönlichen Missionen. Vielseitige Aufnahmemodi wie „Zeitlupe“, „Zeitrafferfilm“ und „Superzeitraffer-Clip“ stehen zur Verfügung, um jedes Abenteuer zu dramatischen Szenen zu verdichten.

Die ultraschlanke KeyMission 80 ist eine robuste, am Körper tragbare Kamera für schnelle Aufnahmen von Fotos und Filmen. Immer griffbereit können Anwender ihre Erlebnisse damit genau dann aufnehmen, wenn sie am spannendsten sind. Neben dem exklusiv gestalteten kleinen NIKKOR-Objektiv für hohe Bildqualität ist die KeyMission 80 zudem auf der Rückseite mit einer zweiten Kamera mit 4,9 Megapixeln sowie einem LCD-Monitor ausgestattet – so gelingen hochwertige Selfie-Aufnahmen ganz einfach und bequem.

Die Modelle KeyMission 360 und KeyMission 170 unterstützen die App SnapBridge 360/170, mit der sich die Kamera per Fernsteuerung bedienen lässt, um Bilder aufzunehmen und Filme zu bearbeiten. Die KeyMission 80 unterstützt die SnapBridge-App, mit der die Kamera permanent mit einem Smartgerät verbunden werden kann, um Fotos automatisch zu übertragen. Dank der SnapBridge-Konnektivität können Nutzer ihre Abenteuer somit unmittelbar hochladen und online teilen, um aktuell vom Geschehen zu berichten.

Darüber hinaus bietet Nikon eine große Auswahl an Befestigungs-Anschlüssen und Zubehör, das optional erhältlich ist. Zum Beispiel ermöglichen die Gurthalterung für belüftete Helme, der Brustgurt oder die Surfbrettbefestigung den freihändigen Betrieb der Kamera. Indem die Kamera an einem praktischen Handstab befestigt und vom Körper weg gehalten wird, kann der Benutzer verhindern, dass er selbst während der Aufnahme ins Bild gerät. Die Befestigungs-Anschlüsse und Accessoires sind robust und begleiten den Nutzer beim Erklimmen der höchsten Gipfel, genauso wie bei waghalsigen Abenteuern am Boden, zu Wasser oder in der Luft.

Inês Bernardes, Product Manager, findet: »Die Welt ist voller Abenteuer, die nur schwer so festzuhalten sind, wie wir sie erleben. Nikons neue Action-Kameras ändern das. Jetzt kann jeder seine Erlebnisse in überwältigender Qualität aufzeichnen und sein Umfeld direkt an den Ort des Geschehens versetzen. Kein Terrain liegt außerhalb der Grenzen. Für kühne Abenteurer und wagemutige Filmemacher sind KeyMission-Kameras eine spannende Möglichkeit, eigene Geschichten aufzuzeichnen und von überall aus zu teilen.«

Die wichtigsten Merkmale der KeyMission 360

Realistische 360°-Filme in 4K UHD/24p

Trotzt extremen Bedingungen – wasserfest bis 30 Meter Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Meter, frostbeständig bis -10 °C und staubdicht

Praktischer Helfer bei der Aufnahme und Bearbeitung von Inhalten: Die Kamera ist mit der Nikon-App SnapBridge 360/170 (für Smartphones und Tablets) sowie mit der KeyMission 360/170 Utility (für Computer) kompatibel.

Die wichtigsten Merkmale der KeyMission 170

Sie ist ausgestattet mit einem elektronischen Bildstabilisator (Digital VR) und unterstützt 4K UHD/30p-Aufnahmen von 170°-Ultraweitwinkel-Filmen.

Ihr robustes Gehäuse ist wasserfest bis 10 Meter Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Meter, frostbeständig bis -10 °C und staubdicht. Darüber hinaus ist die Kamera bei Verwendung des Unterwassergehäuses WP-AA1⁷ (separat erhältlich) bis zu einer Tiefe von 40 Meter wasserdicht.

Praktischer Helfer bei der Aufnahme und Bearbeitung von Inhalten: Die Kamera ist mit der Nikon SnapBridge 360/170-App (für Smartphones und Tablets) sowie mit der KeyMission 360/170 Utility (für Computer) kompatibel.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Foto-/Filmaufnahmemodi, darunter „Zeitlupe hinzufügen“, „Film + Foto“, „Superzeitraffer-Clip“, „Schleifenaufnahme“ und „Zeitrafferfilm“.

Intuitive und einfache Bedienung, mit einem kompakten Gehäuse, das sich leicht an Kleidung und Ausrüstung anbringen lässt.

Die wichtigsten Merkmale der KeyMission 80

Überragende Handlichkeit, die einhändige Aufnahmen per Knopfdruck ermöglicht.

Zuverlässig auch bei plötzlichen Regengüssen: In Testumgebung bis zu 1 Meter Tiefe wasserdicht, bis zu einer Fallhöhe von 1,5 Meter stoßfest, bis zu -10 °C frostbeständig und außerdem staubdicht. Die Kamera eignet sich perfekt für unterschiedliche Outdoor-Aktivitäten wie Bergsteigen, Wandern, Angeln und Campen.

Die Verwendung speziell konzipierter NIKKOR-Objektive sorgt für überragende Bildqualität, ein zweites Objektiv ermöglicht hochwertige und bequeme Selfies.

Unterstützt die SnapBridge-App, die eine kabellose Verbindung zwischen der Kamera und einem Smartphone oder Tablet ermöglicht.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Foto-/Filmaufnahmemodi, darunter „Zeitrafferfilm“ sowie „Routen-Aufnahme“, um kleine Reisen mit Fotos oder Filmen festzuhalten.

Verfügbarkeit

Die Nikon KeyMission Modelle sind voraussichtlich Anfang November 2016 bei ausgewählten Händlern erhältlich.