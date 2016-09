Das neue Sinarback S 30|45

Das Sinar Digitalrückteil S 30|45 wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und ist für Foto und Film vielseitig einsetzbar. Ein hochauflösendes 3 Zoll Display gewährleistet in jeder Situation einen perfekten Überblick auf Aufnahmen und produziert ein Live Bild. WLAN erlaubt komfortable Bedienung mit einem iPad. Die CF- und SD Speicherkarten -Slots garantieren einen sicheren Workflow auch ausserhalb des Studios. Im Tethered Shooting mit USB 3.0 gelangen die Daten direkt in die Software Sinar CaptureFlow. Das Sinarback S 30|45 bietet maximale Flexibilität, extreme Sensorempfindlichkeit von bis zu 12500 ISO sowie umfangreiche Aufnahmefunktionen für Fotos und Videos in höchster Qualität.