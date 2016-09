Dank des Hybrid-Kontrast-AFs mit seiner DFD (Depth From Defocus)-Technologie arbeitet die FZ2000 hochpräzise und blitzschnell mit nur 0,09s Reaktionszeit. Schnelle Serienbelichtungen sind mit bis zu 12B/s bei voller 20-Megapixel-Auflösung machbar. Besonderen Zusatznutzen für Fotografen bringt die 4K Photo-Funktion. Damit können Serienbilder mit extrem schnellen 30B/s aufgenommen werden, um den entscheidenden Moment einer Action auf den Sekundenbruchteil genau zu erfassen. Die Aufzeichnung von 4K Videos (C4K oder UHD, bis zu 30B/s, mit vielen weiteren Optionen, z. B. 4:2:2 10bit HDMI-Signalausgabe) mit unbegrenzter Aufnahmedauer ist eine der Besonderheiten der FZ2000. Auch ein integrierter ND-Filter mit unterschiedlichen Stufen bis -6EV und Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon fehlen nicht. Insgesamt beherrscht die FZ2000 fast alle Funktionen und Einstellungen ihres hochgelobten Wechselobjektiv-Pendants GH4 bis hin zum optional erhältlichen V-Log L Profil.



Ein weiteres FZ2000-Highlight ist der hochauflösende OLED Sucher mit 2,4 Mio. Bildpunkten und 100 Prozent Bildfeldübersicht. Eine Suchervergrößerung von effektiv 0,74x wie bei großen Profi-SLRs gestattet auch Brillenträgern eine komfortable Sucherbildkontrolle. Der bewegliche 7,5cm Touchscreen-LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1,0 Megapixel lässt sich um 180 Grad zur Seite klappen und dann um 270 Grad drehen. Die FZ2000 ist mit integriertem WiFi-Modul für komfortable Kommunikation mit anderen Geräten ausgestattet.



LUMIX DMC-FZ2000 im Detail



LEICA Objektiv und 1-Zoll-Sensor – Beste Bildqualität garantiert

Die LUMIX FZ2000 ist mit einem 1-Zoll-MOS-Sensor mit 20,1-Megapixel-Auflösung ausgestattet. Geringes Rauschen und ein verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis des großen Sensors erlauben qualitativ hochwertige Aufnahmen mit Empfindlichkeiten bis zu ISO 12.800.

Als Objektiv kommt das neu entwickelte 20x-Zoom LEICA DC Vario-Elmarit 2,8-4,5/24-280mm (KB) zum Einsatz. Seine Konstruktion besteht aus 16 Linsen in 11 Gruppen und sorgt für optische Höchstleistung mit minimalen Reflektionen oder Geisterbildern trotz des großen Zoomfaktors. Dank Innen-Zoom und -Fokussierung bleibt die Größe des Zooms unabhängig von der Brennweiteneinstellung konstant. Führungsschienen für die beweglichen Zoomelemente sorgen wie in professionellen Videokameras für eine hochpräzise Geradeführung. Folge sind deutliche reduzierte Unschärfen im Bild, die im Vergleich zum Vorgängermodell LUMIX FZ1000 um ca. 80 % verringert werden konnten.

Das Objektiv LEICA DC Vario-Elmarit arbeitet mit 9 Blendenlamellen für einen weichen, runden Unschärfeverlauf. Die Blende reagiert unmittelbar auch auf plötzliche Veränderungen der Helligkeit dank des Einsatzes eines Galvanometers (das eine mechanische Drehbewegung proportional zum elektrischen Strom erzeugt) beim Antrieb wie sonst bei professionellen Videokameras.

Der optische Bildstabilisator Hybrid O.I.S+ bewirkt eine effektive Stabilisierung von Kamerabewegungen.



4K Video – Professionelle Qualitäten und Optionen

Die LUMIX FZ2000 bietet außergewöhnliche Videoaufnahmeoptionen wie noch keine andere Bridge-Kamera. Sie beherrscht die unbegrenzte1 4K Video-Aufzeichnung (Cinema 4K: 4096 x 2160 / 24B/s und QFHD 4K: 3840 x 2160 / bis zu 30B/s, HDMI-Ausgabe bis zu 4:2:2 10-Bit) im MOV/MP4-Format2 sowie Full HD Video mit einer extrem hohen Bitrate von 200Mbit/s (ALL-Intra) oder 100Mbit/s (IPB).

Benutzer können frei wählen zwischen MOV, MP4, AVCHD3 Progressive und AVCHD sowie einer Vielzahl von Bildraten. Für professionelle Anwender ist die Frequenz flexibel wählbar zwischen 59,94Hz (23,98Hz) / 50,00Hz / 24,00Hz. Die LUMIX FZ2000 erlaubt auch die gleichzeitige Echtzeit-Bildausgabe während der Videoaufnahme an einen externen Monitor über ein optionales HDMI Kabel. Weitere professionelle Features wie Dolly Zoom, VFR (Variable Bildrate), Zeitraffer und Stop-Motion-Animation runden das Leistungsspektrum der FZ2000 ab.

Als Reaktion auf die Ansprüche professioneller Filmemacher bietet Panasonic bei Bedarf einen kostenpflichtigen Software-Upgrade-Service zur V-Log L-Video-Aufzeichnung mit der LUMIX FZ2000 an.4



1) bei Verwendung einer SDXC/SDHC-Speicherkarte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 und Aufzeichnung mit Bitraten von 100MB/s oder höher.

2) Einstellungen der HDMI-Ausgangs-Bildqualität [4:2:2 10-Bit]: Die Kamera kann über den HDMI-Anschluss in dieser hohen Bildqualität ausgeben. Dann aber keine parallele Aufzeichnung in der Kamera. Für höchste Aufzeichnungsqualität auf externen Geräten.

[4:2:2 8-Bit]: Ausgabe über den HDMI-Anschluss. Das Videosignal kann parallel in 4:2:0 / 8-Bit auf SDXC/SDHC-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Diese Einstellung empfiehlt sich etwa, wenn das Bild über einen externen Monitor kontrolliert werden soll.

3) AVCHD ist ein High-Definition (HD) Digital-Video-Aufnahme-/ Wiedergabeformat, entwickelt gemeinsam von der Panasonic Corporation und der Sony Corporation.

4) Bei Kauf des Upgrade-Software-Schlüssel DMW-SFU1



Hybrid-Kontrast-AF und 4K Foto - Mühelos einzigartige Momente einfangen

Zur präzisen Scharfstellung arbeitet die LUMIX FZ2000 mit dem superschnellen DFD-Kontrast-AF. Seine kürzeste Reaktionszeit beträgt nur 0,09s5. Serienbelichtungen bewegter Motive mit bis zu 100 (JPEG)/40(RAW) Aufnahmen in Folge sind mit 12B/s (AFS) bzw. 7B/s (AFC) möglich.

Von der 4K Aufzeichnungstechnik profitieren LUMIX FZ2000-Nutzer sowohl bei 4K Foto wie 4K Video. Mit 4K Foto werden Action-Szenen mit 30B/s bei 8 Megapixel Auflösung aufgenommen, um hinterher das beste Foto vom Höhepunkt der Action aus der Serie auswählen zu können. Die Auflösung ist gut geeignet für Prints in Fotoqualität bis zur Größe DIN A3.

Die zusätzliche Post-Focus-Funktion der FZ2000 macht sogar nachträgliches Fokussieren möglich. Aus einer Serie von Fotos mit unterschiedlicher Entfernungseinstellung lassen sich später per Touchscreen Bilder mit der Fokussierung jeweils genau auf einem gewünschten Detail als Einzel-Fotos mit 8 Megapixeln speichern.

Neu bei der FZ2000 ist die Focus-Stacking-Funktion. Sie erzeugt aus einer Serie von Bildern mit unterschiedlichen Entfernungseinstellungen ein partiell oder sogar von vorne bis hinten scharfes Foto mit einer Schärfentiefe, wie sie normalerweise, besonders bei Makro- und Teleaufnahmen, nicht möglich ist.

5) basierend auf dem CIPA-Standard



OLED Sucher und Flex-Monitor – Beste Sicht für besondere Perspektiven

Die LUMIX FZ2000 kommt mit einem integrierten OLED Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten und einer komfortablen Suchervergrößerung von ca. 2,18x / 0,74x (35mm KB). Die OLED Technik des Live-View-Suchers steht für eine Reaktionsschnelligkeit von weniger als 0,01s sowie einen hohen Kontrast von 10,000:1 für ein außergewöhnlich klares Sucherbild. Mit einer Austrittspupillenentfernung von ca. 20mm bietet der Sucher auch Brillenträgern einen komfortablen Überblick.

Der 7,5cm große Touchscreen-LCD-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten zeigt fast 100 Prozent des Bildfeldes, erleichtert die schnelle Kamerabedienung und lässt sich nach Bedarf schwenken oder zum Schutz zuklappen.



Weitere praktische Ausstattungsmerkmale:



3,5mm Mikrofon- und Kopfhörer-Anschlüsse

Die 3,5mm Mikrofonbuchse erlaubt qualitativ hochwertige Audio-Aufnahme mit einem externen Mikrofon, der 3,5mm Kopfhöreranschluss die Überwachung des Tons während der Aufnahme.



Einfache Verbindung mit Smartphones über WiFi

Die LUMIX FZ2000 ist mit einem WiFi-Modul (IEEE 802.11 b/g/n) zur kabellosen Fernbedienung und Bildübertragung ausgestattet



Optionales Zubehör

Für die FZ2000 bietet Panasonic ein umfangreiches Angebot professionellen Zubehörs einschließlich externer Blitzgeräte (DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L), richtungsvariablem Stereomikrofon (DMW-MS2), LED Videolicht (VW-LED1), und Kabelfernauslöser (DMW-RSL1).



Verfügbarkeit und Preis

Die LUMIX FZ2000 wird in Schwarz ab November erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.249 Euro.