Panasonic präsentiert mit der lichtstarken LUMIX DMC-LX15 eine edle Hightech-Kompaktkamera für die Jackentasche.

Im superkompakten Gehäuse der LUMIX LX15 sorgen ein großer 1-Zoll-MOS-Sensor und ein hochlichtstarkes LEICA Summilux Zoom 1,4-2,8/ 24-72mm (KB) mit optischer Bildstabilisierung für hervorragende Bildqualität. So eignet sich die LX15 ganz besonders für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank ihres Hybrid-Kontrast-AF-Systems mit DFD (Depth From Defocus)-Technologie arbeitet die Fokussierung der LUMIX LX15 dabei hochpräzise, blitzschnell und auch bei Dunkelheit sicher.

Die LUMIX LX15 macht nicht nur Fotos, sondern zeichnet auch hochauflösende 4K Videos auf. Darüber hinaus erweitert sie mit der 4K Fotofunktion die fotografischen Möglichkeiten. Damit werden dank der Aufzeichnung mit 30 Bildern pro Sekunde die Höhepunkte von Bewegungsabläufen und Actionszenen sicher erfasst. Mit der Post Focus Option lassen sich zudem Einzelbilder mit unterschiedlichen Entfernungseinstellungen in einer Bildserie speichern. Daraus kann mit der neuen Focus Stacking (Stapel-)Funktion der gewünschte Schärfebereich zusammengesetzt werden.

Zahlreiche manuelle, ergonomisch gestaltete Bedienelemente und individuelle Einstelloptionen – vom Blenden- und Fokusring am Objektiv über den klappbaren Touchscreen-Monitor bis hin zur Aufnahme im RAW-Format – erlauben es LX15-Fotografen, ihre individuellen Bildideen nach eigenem Wunsch zu realisieren.

Dank des integrierten WiFi-Moduls kann die LX15 zur kabellosen Fernbedienung und Bildübertragung mit Smartphone oder Tablet-PC verbunden werden.

LUMIX DMC-LX15 im Detail

1. LEICA Summilux Objektiv und 1-Zoll-Sensor - Beste Bildqualität garantiert

Die LUMIX LX15 ist mit dem neuen 3x-Zoom LEICA DC Vario Summilux 1,4-2,8 / 8,8-26,4mm (=24-72mm KB) ausgestattet. Das hochlichtstarke LEICA Objektiv garantiert klare, scharfe Bilder mit gleichmäßig hoher Auflösung über praktisch das gesamte Bildfeld. Zusätzlich zu den großen Blendenöffnungen sorgt der optische Bildstabilisator bei unruhiger Kamerahaltung und längeren Belichtungszeiten für scharfe Bilder, selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen. Die hohe Lichtstärke des Zooms lässt zudem mehr Gestaltungsspielraum mit der Schärfentiefe. Helle Objekte vor dunklem Hintergrund werden bei Foto wie Video mit einem schönen gleichmäßigen Bokeh wiedergegeben.

Der 1-Zoll-MOS-Sensor mit seiner 20,1-Megapixel-Auflösung nutzt die Qualitäten des LEICA Objektivs voll aus. Geringes Rauschen und ein verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis erlauben qualitativ hochwertige Aufnahmen mit Empfindlichkeiten bis zu ISO 12.800. Darüber hinaus verleiht ein neues elektronisches Filter den Bildern durch Erzeugung eines zufällig verteilten Farbrauschens im Bild einen besonders natürlichen Bildeindruck.

2. Hybrid-Kontrast-AF und 4K Technik – Mühelos einzigartige Momente einfangen

Zur schnellen, präzisen Scharfstellung ist die LUMIX LX15 mit einem superschnellen DFD-Kontrast-AF ausgestattet. Die DFD (Depth-of-Defocus)-Technologie berechnet die Entfernung zum Motiv durch die Auswertung von zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher Scharfeinstellung. Das geschieht 240 Mal pro Sekunde quasi in Echtzeit. Verbesserte Genauigkeit und Schnelligkeit des Systems machen sich besonders bei längeren Brennweiten bemerkbar. Serienbelichtung bewegter Motive sind mit der LUMIX LX15 mit 10 B/s (AF-S) bzw. 6 B/s (AFC) möglich.

Von der 4K Aufzeichnungstechnik profitieren Nutzer der LUMIX LX15 sowohl bei 4K Foto als auch bei 4K Video. Mit 4K Foto werden Actionszenen mit 30 Bildern pro Sekunde bei 8-Megapixel-Auflösung aufgenommen, um hinterher das beste Foto vom Höhepunkt der Action aus der Serie auswählen zu können.

Hochauflösende 4K Videos nimmt die LUMIX LX15 mit 3.840 x 2.160 Pixeln und mit 30, 25p oder 24p als MP4-Videos auf. Außerdem beherrscht die LX15 Full HD Video mit 1.920 x 1.080 Pixeln mit 50p im Progressive-AVCHD- oder MP4 (MPEG-4 / H. 264)-Format.

Mithilfe der 4K Cropping Funktion erlaubt die LX15 zudem ruhige, gleichmäßige Schwenks und Zoombewegungen bei der Video-Aufzeichnung, da sich das Zoom bei diesem digitalen Effekt nicht mechanisch bewegt. So lassen sich mit 4K Video beeindruckende Full HD Videos mit professionellen Effekten erzeugen.

3. Makro-Aufnahmen und Focus Stacking – Für die kleinen Dinge

Dank der Kombination modernster optischer und digitaler Technologien von Panasonic sind mit der LUMIX LX 15 extreme Nahaufnahmen bis zu einem Mindestabstand von drei Zentimetern möglich.

Die zusätzliche Post Focus Funktion der LX15 macht sogar nachträgliches Fokussieren möglich. Aus einer Serie von Fotos mit unterschiedlicher Entfernungseinstellung lassen sich später per Touchscreen Bilder mit der Fokussierung jeweils genau auf einem gewünschten Detail als Einzelfotos mit acht Megapixeln speichern.

Neu bei der LX15 ist die Focus Stacking Funktion, die aus einer Serie von Fotos mit unterschiedlichen Entfernungseinstellungen entweder einen definierten, größeren Schärfebereich oder sogar ein von vorne bis hinten scharfes Foto erzeugen kann, mit einer Schärfentiefe, wie sie normalerweise, besonders bei Makro- und Teleaufnahmen, nicht möglich ist.

4. Elegantes Design - Schlanke und bedienungsfreundliche Kamerakonstruktion

Die LUMIX LX15 beweist, wie elegant und übersichtlich eine zugleich elegante und bedienungsfreundliche Kamerakonstruktion sein kann. Zwei große Einstellringe im direkten Zugriff am Objektiv für Fokus und Blende erlauben eine schnelle manuelle Bedienung. Ergänzend zu dem hinteren Einstellrad für den rechten Daumen können zahlreiche Bedienungsschritte auf dem großen, beweglichen Touchscreen-Monitor vorgenommen werden. Durch seine Metallfront und Bedienelemente aus Aluminium erhält das LX15-Gehäuse besondere Wertigkeit.

5. Weitere wichtige Ausstattungsmerkmale

• Videoaufzeichnung in Zeitlupe

Spannende, detailreiche Bewegungsstudien in Zeitlupe werden durch die Video-Aufzeichnung mit 100 B/s (PAL/Full-HD) möglich.

• Einfache Verbindung mit Smartphones über Wi-Fi

Die LUMIX LX15 ist mit einem WiFi-Modul (IEEE 802.11 b/g/n) zur kabellosen Fernbedienung und Bildübertragung ausgestattet.

• RAW-Format

Die LUMIX LX15 erlaubt die Aufzeichnung von Fotos im professionellen RAW-Format für optimale Nachbearbeitungsmöglichkeiten in höchster Qualität.

6. Verfügbarkeit und Preis

Die LUMIX LX15 wird in Schwarz ab November erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699 Euro.

Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de

Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven finden Sie auf Youtube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8