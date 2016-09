Der Optikspezialist ZEISS ist so umfangreich wie selten zuvor auf der Internationalen Funk Ausstellung (IFA) in Berlin vertreten. Pünktlich zu der Elektronikmesse gibt ZEISS den Startschuss für den Verkauf der Virtual Reality Brille ZEISS VR ONE Plus, dem deutlich überarbeiteten VR Headset mit hochwertiger ZEISS Linsenoptik. Die ZEISS VR ONE Plus ist universell mit dem Großteil der aktuellen Smartphones nutzbar, ein gerätespezifischer Einschub ist nicht mehr nötig. Es können Geräte mit einer Displaygröße zwischen 4,7 und 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale mit dem Universal Tray genutzt werden. Erstmals passt damit auch ein iPhone 6S Plus in die ZEISS Virtual Reality Brille.



Verkaufsstart bei Amazon und Media Markt



ZEISS präsentiert die ZEISS VR ONE Plus auf der IFA in Halle 13, Stand 102 (zwischen Halle 12 und 13), zusammen mit anderen optischen Consumer-Produkten aus dem eigenen Haus. Das Thema Virtual Reality gehört jedoch nicht nur für den optischen Konzern zu den Wachstumsthemen – weltweit fließt immenses Kapital von Investoren in die Entwicklung von Software- und neuen interaktiven Lösungen für die VR-Welten. Die ZEISS VR ONE Plus wird zunächst bei Amazon erhältlich sein, auch Media Markt übernimmt den Verkauf der exklusiven VR Brille mit hochwertiger Optik in den Filialen.



Mit 360 Grad sieht man mehr



Die Anwendungen für Virtual Reality werden indes immer breiter. Vor Jahrzehnten schliefen die Menschen noch in einem Diavortrag ein, später dann bei digitalen Diashows. Heute kann der Betrachter per Smartphone und der ZEISS VR ONE Plus in ein Bild eintauchen und sich frei in einer 360 Grad-Ansicht drehen. Es gibt mehr zu entdecken und zu sehen als je zuvor. Dazu zählen auch Filme und Spiele, aber ebenso technische Anwendungen aus dem Maschinenbau und der Entwicklung. Mit der Zusammenführung von hochwertiger optischer Qualität und der immensen Rechenleistung moderner Smartphones wird die Virtual Reality zu einem Spielfeld der Anwendungen.



Mehr Information zur ZEISS VR ONE und ZEISS VR ONE Plus finden Sie unter http://zeissvrone.tumblr.com/