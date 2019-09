Neue Produkte ermöglichen professionelle Kamerafahrten und dynamische Schwenks



Rollei ergänzt das Sortiment um hochwertiges Zubehör für Fotografen, Videografen und ambitionierte YouTuber. Gleich vier neue Produkte von MIOPS nimmt Rollei in den Onlineshop auf: Die Capsule360 für professionelle 360-Grad-Aufnahmen und den motorisierten Slider für weiche und höchst präzise Kamerafahrten. Weiterhin das L-Bracket für vertikale 360-Grad-Panoramabilder und den Turntable für die Darstellung von Objekten aus der Rundumperspektive.



Mit den neuen Produkten zeigt MIOPS wie umfangreiche Funktionen mit einer intuitiven App und ansprechendem Design kombiniert werden. Die Capsule360 ist ein motorgesteuertes, kompaktes Gadget im innovativen Look, mit der sich vor allem DSLM-Kameras aber auch Smartphones vollständig um 360-Grad drehen lassen. Funktionen wie Zeitrafferaufnahmen, 360-Grad-Fotografie und Panoramaaufnahmen sind so mühelos möglich.



Zusätzlich bietet das kleine schwarze „Ufo“ dank der App Funktionen wie Object-Tracking, verbesserte Zeitraffer-Modi, 360-Grad-Aufnahmen, Produktfotografie, Sternverfolgung für Astrofotografie und viele weitere Möglichkeiten. Durch die vielseitigen App-Einstellungsmöglichkeiten können zum Beispiel Drehungen der Capsule360 manuell vorgegeben und abgespeichert werden. Um kinderleicht dynamische Aufnahmen zu erstellen, ist die Steuerung mehrerer Capsule gleichzeitig möglich. Das neue Produkt ist mit allen gängigen DSLM- und kompakten DLSR-Kameras, Smartphones und Actioncams kompatibel und wird für UVP 239,00 € im Rollei-Onlineshop angeboten.



Reibungslose Kamerafahrten ermöglicht der neue motorisierte Capsule Slider, der in drei verschiedenen Schienenlängen von 30, 50 oder 70 cm erhältlich ist. Durch die mit der App steuerbare Motorbewegung gelingen Kamerafahrten höchster Präzision ohne Verwacklungen. Zusammen mit der Capsule360 lassen sich horizontale Schwenks und Fahrten per App kombinieren und professionelle Kamera-Moves ermöglichen, die mit herkömmlicher Technik zeitaufwendiger wären. Die App koppelt mehrere MIOPS-Geräte und steuert alle synchron.



Da der Capsule Slider und die Kamera per Kabel verbunden werden, können Kameraeinstellungen wie etwa Intervalle, Bilderanzahl oder Zeitraum konfiguriert werden. Im Rollei-Onlineshop wird die Aluminiumschiene in der Länge 30 cm für UVP 249,00 € angeboten, in der Länge 50 cm für UVP 299,00 € und in der Länge 70 cm für UVP 349,00 €.



Den neuen L-Bracket, der auch Schwenks in der Vertikalen möglich macht, bietet Rollei für UVP 79,00 € an. Im Bundle mit zwei Capsule360 und einem Verbindungskabel kostet der L-Bracket UVP 499,00 € im Rollei-Onlineshop. Der Turntable, ideal für die Produktfotografie, liegt bei UVP 59,00 €.



Link zu den neuen MIOPS-Produkten: https://www.rollei.de/video/motorisiertes-motion-control-system



Über Rollei:

Rollei hat über Jahrzehnte Kamerageschichte geschrieben und das Fotografieren revolutioniert. Berühmt wurde das damalige Unternehmen mit der legendären zweiäugigen Kamera Rolleiflex 6×6, die bereits 1929 in Serienproduktion ging. Seit 2010 gehören die weltweiten Markenrechte zu einem jungen Unternehmen, das die Leidenschaft für die Fotografie weiterträgt und begeistert lebt. Seit der Übernahme wurde das Sortiment umfangreich erweitert. Die Produktpalette umfasst Stative, Filter, Blitzgeräte, Kamerataschen, Fotorucksäcke und auch wenige Kameras. Der neue Eigner der weltweiten Markenrechte ist am Markt erfolgreich etabliert und zu einem der Marktführer bei Stativen in Deutschland herangewachsen. Nach dem Motto: „Rund um die Kamera für ein besseres Bild“.