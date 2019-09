Manfrotto hebt seine Advanced Kamerataschen-Kollektion auf das nächste Level. Die unter dem Namen Advanced2 vorgestellte runderneuerte Kollektion wurde speziell für ambitionierte Amateurfotografen konzipiert. Dabei lag insbesondere der urbane Einsatz der Taschen im Fokus. Die Kollektion umfasst insgesamt 14 Transportlösungen, die durch unterschiedliche Trage- und Ausrüstungssysteme für eine Vielzahl an Anwendungs-Situationen optimiert wurden. So können Anwender zwischen insgesamt sechs Rucksäcken, fünf Schultertaschen, und drei Halftern wählen. Im Zuge des Updates sind alle Taschen mit Blick auf die Größe aktueller Kameramodelle und neuester Zubehör-Gadgets optimiert worden – von den neuesten DSLRs und spiegellosen Systemkameras bis hin zu Drohnen und Gimbals oder Stativen. Innerhalb jedes Taschentyps stehen außerdem diverse Größen und Formen zur Verfügung. Zugleich hat der italienische Premiumhersteller die Kollektion, die sowohl über den Fotofachhandel als auch über Consumer-Electronic-Märkte vertrieben wird, gestrafft und auf die Topseller konzentiert.

Die neue Kollektion im Überblick

Das neue Kamerataschen-Portfolio umfasst die sechs Advanced2 Rucksack-Modelle Compact Backpack, Active Backpack, Gear Backpack, Fast Backpack sowie den neu entwickelten Advanced2 Hybrid Backpack. Letzterer lässt sich alternativ als Rucksack, Schulter- oder Tragetasche nutzen und ist daher besonders vielseitig einsetzbar.

Nach unten abgerundet wird die neue Advanced2 Kollektion durch eineMessenger-Tasche mit Stabilisierungsgurt in Größe M, vier Schultertaschen in den Größen XS bis L sowie drei Halftern in den Größen S bis L.

Neuer urbaner Look und wesentliche funktionale Verbesserungen

Bei aller Diversität der individuellen Tragelösungen hat der italienische Premiumausrüster im Zuge der Kollektions-Überarbeitung besonderen Wert auf eine klare, einheitliche und wiedererkennbare Form- und Materialsprache gelegt. Der neue urbane Look manifestiert sich unter anderem im hochwertig beschichteten Materialien, stylishen Logo- und Markenakzenten sowie neu integrierten Elementen in exklusiver Carbon-Optik.

Wesentliche Verbesserungen bieten die ebenso leichten wie langlebigen Taschen aber auch mit Blick auf ihre nochmals optimierte Funktionalität.

Zentrale Neuerungen in diesem Zusammenhang:

Das neue Manfrotto Slim-Tech Protection System. Hergestellt aus hochelastischem, thermogeformtem EVA und verstärkt durch eine Schaumstoffschicht, erhöht das mit gebürstetem Stoff veredelte Einteiler-System die Kapazität der Kameratasche und bietet zugleich kompromisslose Sicherheit.

Das Slim-Tech Comfort System. Das neue Rückwandsystem sorgt durch sein thermogeformtes, segmentiertes Design für noch mehr Tragekomfort.

Die Manfrotto Tripod-Fix-Connection. Dank der innovativen Klickverschlusslösung lassen sich, je nach Taschengröße, Mini-Stative wie GorillaPods oder Reisestative (z. B. das Manfrotto BefreeGT) schnell und sicher fixieren und transportieren.

Fazit: Die neue Advanced2 Kollektion bietet eine funktionale und optische Rundum-Erneuerung mit Blick auf ihre Nutzung in Kombination mit aktuellen Spiegelreflex- und spiegellosen Kameras. Die für die Bedürfnisse heutiger DSLR- wie DSLM-Fotografen weiterentwickelte Taschenserie zeichnet sich durch hohe Funktionalität, Langlebigkeit und Komfort aus und eignet sich dank neuer Stativhalterungen, einem neuen Einteiler-System, Zusatztaschen und Regenschutz besonders gut für den Einsatz unterwegs. Ein wesentliches Augenmerk bei der Weiterentwicklung der über den Fotofachhandel und

CE-Kanal vertriebenen Taschenkollektion lag zudem auf einer einheitlichen urbanen Form- und Materialsprache im einzigartigen und exklusiven Manfrotto-Design.

Keyfacts zur Advanced2 Kamerataschen-Kollektion