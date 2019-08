Canon stellt zwei neue hochauflösende Kameras vor: Mit einer DSLR und einer neuen spiegellosen Systemkamera haben engagierte Fotografen jetzt ganz neue Möglichkeiten. Canon hat die richtige Kamera für jede Aufgabenstellung: Die neue EOS 90D überzeugt mit Schnelligkeit und stellt im vertrauten, robusten Gehäuse eine perfekte Wahl – und das nicht nur für Sport- und Tierfotografen – dar. Die ebenfalls neu vorgestellte EOS M6 Mark II ist kompakt und leistungsstark. Als spiegellose Systemkamera liefert sie erstklassige und gestochen scharfe Ergebnisse und ist ideal für Personen, die viel unterwegs sind und auf ihre Kamera nicht verzichten möchten. Die hochwertigen Neuzugänge setzen auf der bewährten Basis der DSLR EOS 80D und der spiegellosen EOS M6 auf und bieten Foto-Begeisterten eine umfassende Auswahl innerhalb der gesamten EOS Produktpalette.

Canon EOS 90D Canon EOS M6 Mark II

Keinen Moment verpassen

Mit den neuen Canon EOS 90D und EOS M6 Mark II lassen sich auch die flüchtigsten Momente des Lebens festhalten – und diese ebenso unkompliziert per Social Media teilen. Beide Modelle verfügen über den Canon DIGIC 8 Prozessor der neuesten Generation, der eine schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und die fortschrittlichsten Foto- und Videofunktionen bereitstellt. Eine extrem kurze elektronische Belichtungszeit von 1/16.000 Sekunde ist perfekt für die Aufnahme von dynamischen Situationen. Um auch bei hellem Umgebungslicht eine attraktive Hintergrundunschärfe zu erzielen, kann mit einer kürzeren Belichtungszeit die Blende weit geöffnet bleiben. Darüber hinaus ermöglicht bei beiden Kameras das Fokus-Bracketing eine maximale Schärfentiefe über den gesamten Bildbereich, wenn mehrere Aufnahmen per DPP-Software miteinander kombiniert werden.

Die Reihenaufnahmen der EOS 90D mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde sind ideal zur Aufnahme von Sportveranstaltungen und wildlebenden Tieren – im Live View Modus können sogar bis zu 11 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Der optische Sucher bietet einen unverfälschten Bildeindruck, der bei der Aufnahme von Wildtieren, wie z.B. fliegenden Vögeln, erforderlich ist. Die Sucheranzeige bildet nicht nur das gesamte Bildfeld ab, sondern blendet auch sämtliche Aufnahmeinformationen ein. Für dynamische Motive, die sich unvorhersehbar bewegen, ermöglichen Reihenaufnahmen mit bis zu 58 JPEG-komprimierten Bildern pro Sequenz eine kontinuierliche Aufzeichnung – dies ermöglicht eine optimale Auswahl der Bilder. Und dank der Unterstützung für UHS-II-Speicherkarten ist der Pufferspeicher der Kamera extrem schnell wieder vollständig verfügbar. Die EOS 90D verfügt zudem über eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 1.860 Aufnahmen (CIPA-Standard, ohne Blitzfunktion), die dem engagierten Fotografen eine über den Tag hinweg reichende Bereitschaft ermöglicht.

Das spiegellose Modell EOS M6 Mark II überzeugt mit Reihenaufnahmen von bis zu 14 Bildern pro Sekunde, sowie einem erstaunlichen RAW-Burst-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Für die besten Chancen bei der Aufnahme spontaner Aktionen sorgt bei der neuen spiegellosen Systemkamera von Canon die Unterstützung für UHS-II-Speicherkarten. Damit lassen sich in einer Sequenz bis zu 80 Bilder im Large JPEG-Format aufzeichnen.

Unschlagbare Abbildungsqualität

Die beiden neuen Kameras liefern zuverlässig hochwertige und detailreiche Bilder. Sie verfügen über den neuen APS-C CMOS-Sensor, der mit 32,5 Megapixeln eine bisher nicht erreichte Auflösung in der APS-C Klasse bietet. Zusammen mit dem DIGIC 8 Prozessor sind die beiden neu eingeführten Modelle mit den fortschrittlichsten Merkmalen der EOS Reihe ausgestattet. Der Prozessor ermöglicht auch den Einsatz des Digital Lens Optimiser und der Beugungskorrektur. Das Ergebnis: Hervorragende Bilder direkt aus der Kamera. Dank integriertem WLAN und Bluetooth können die hochwertigen Aufnahmen direkt über Social Media geteilt werden. Für gestochen scharfe, naturgetreue Fotos, die einen natürlichen Ausdruck und selbst schnelle Bewegungen mit höchster Präzision festhalten, hat Canon in beide Kameras den AF mit Augenerkennung integriert. Bei der EOS 90D wird das durch einen 220.000-Pixel-Belichtungsmesssensor (RGB+IR) mit Flacker-Erkennung ergänzt, der für eine genaue Gesichtserkennung und eine bessere Kontrolle der Gesamtbelichtung sorgt. Der neue CMOS-Sensor bietet nicht nur eine enorme Auflösung – dank der hohen ISO-Empfindlichkeit von ISO 100 - 25.600 ermöglicht er selbst bei wenig Licht erstklassige Ergebnisse. Als deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell, der EOS M6, fokussiert die EOS M6 Mark II mit Objektiven der Lichtstärke 1:1,4 oder mehr bis LW -5 – damit kann man selbst bei Mondlicht und natürlich auch in sehr dunklen Situationen fotografieren.

Zukunftssichere Inhalte in 4K

Videos lassen sich in 16:9 ohne Crop mit einer Auflösung von bis zu 4K aufnehmen. Im Full HD-Modus sind Bildraten bis zu 120 B/s verfügbar, was Video-Begeisterten mit z. B. Zeitlupenaufnahmen zusätzliche Möglichkeiten bietet. Wer einen vergrößerten Bildausschnitt nutzen möchte, kann auf den 4K-Crop-Modus zurückgreifen. Dank dieser Funktion können Filmemacher auch dann hochwertige Videos aufnehmen, wenn keine Möglichkeit besteht, nahe an die Action heranzukommen, wie z. B. auf einer Safari.

Das renommierte Canon Dual Pixel CMOS AF-System ist sowohl im Full HD- als auch im 4K-Videomodus verfügbar und deckt dabei einen großen Bildbereich ab (100 % vertikal x 88 % horizontal der Sensorfläche – abhängig vom eingesetzten Objektiv), wodurch eine gleichmäßige, leistungsstarke Fokussierung für professionell aussehende Videos ermöglicht wird. Bei der Aufnahme sich bewegender Motive sorgt dies für eine präzise Fokussierung, wobei der AF mit Augenerkennung noch schärfere Videoaufnahmen ermöglicht.

Ein Mikrofonanschluss gibt Vloggern und Content-Erstellern die Möglichkeit, ein externes Mikrofon zu verwenden, um besonders hochwertigen Ton aufzunehmen. Selbst wenn die Action weiter entfernt ist, erhält man damit gute Aufnahmen und minimiert zudem den Bearbeitungsaufwand in der Postproduktion, da die Lautstärke bereits während der Aufnahme gesteuert werden kann. Die EOS 90D verfügt zudem über einen Kopfhöreranschluss, der schon während der Aufzeichnung eine Prüfung der Tonqualität ermöglicht.

Für ungewöhnliche Aufnahmeperspektiven verfügt die EOS M6 Mark II über ein praktisches, klappbares, die EOS 90D über ein dreh- und schwenkbares Touch-Display. Damit gelingen auch dann großartige Bildkompositionen, wenn man selbst mit auf das Bild kommen möchte.

Bessere Steuerung und Handhabung

Das ergonomische Design beider Modelle unterstützt eine nahtlose und vertraute Handhabung und bietet eine verbesserte Steuerung für jeden Aufnahmestil. Als das neueste DSLR-Mitglied der EOS Reihe verfügt die EOS 90D über ein vertrautes, aber dennoch leichteres Gehäuse mit einem großen Griff für ein besseres Handling. Dies sorgt insbesondere bei der Verwendung von langen Teleobjektiven für eine ausgewogene Balance – ideal bei der Aufnahme von Sport und wildlebenden Tieren. Die EOS 90D bietet zwei Multifunktions-Wahlräder und auf der Rückseite der Kamera den neuen Multi-Controller, wie er im professionellen Bereich zu finden ist – und die anderen bewährten EOS Bedienelemente. Damit fotografieren ambitionierte Anwender intuitiv und sicher, da sie mehr Möglichkeiten der AF-Punkt-Steuerung haben und die wichtigsten Einstellungen per Fingertipp wählen können. Die Kamera bietet eine Reihe von konfigurierbaren Funktionen, mit denen man sowohl bei Fotos und Videos für ein konstantes Ergebnis sorgt.

Dank der kompakten Größe kann die EOS M6 Mark II überall dabei sein. Das Funktionswahlrad, das Hauptwahlrad, ein konfigurierbarer Auswahlschalter für Autofokus/Manueller Fokus und die AF-Start-Taste sind intuitiv positioniert und verbessern so die Reaktionsfähigkeit bei spontanen Aufnahmesituationen. Der optional erhältliche Aufsteck-Sucher ist erhöht und zentral positioniert, um genug Platz und Komfort für die eher traditionelle Bildkomposition zu schaffen.

Heute werden auch zwei RF Objektive – das RF 15-35mm F2.8L IS USM und das RF 24-70mm F2.8L IS USM – vorgestellt, die das Objektivprogramm für das EOS R System erweitern.

Preise und Verfügbarkeiten

EOS 90D und EOS M6 Mark II werden ab September 2019 im Handel erhältlich sein.

EOS 90D Gehäuse 1.299,00€*

EOS 90D Gehäuse + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 1.399,00€*

EOS 90D Gehäuse + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NANO 1.699,00€*

EOS M6 Mark II Gehäuse 929,00€*

EOS M6 Mark II Gehäuse + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 1.199,00€*



* Unverbindliche Preisempfehlung Canon Deutschland GmbH.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: August 2019.